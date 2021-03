Mindbaz boucle un financement de 1,5 Million d'Euros

(Boursier.com) — Mindbaz , ancienne Business Unit de M6 Digital Services et spécialisée dans l'envoi de messages marketing, est reprise par ses fondateurs et entre dans une nouvelle étape importante de son développement. Les trois fondateurs de la startup, sont complémentaires et se connaissent très bien : ils ont construit Mindbaz au sein d'Oxygem, groupe média pure-player (Oxygem - CuisineAZ.com, Radins.com, Passeportsante.net...), puis de M6 Digital Services ces dernières années et ont décidé de poursuivre cette aventure en reprenant leur envol. Accompagnés du fonds d'investissement Finorpa et de Business Angels, Mindbaz entend développer de nouveaux services marketing et technologiques, en parallèle de la poursuite de son expansion à travers l'Europe.

Initialement créé en 2013 puis racheté par le groupe M6, l'outil Mindbaz répond aux besoins de médiatisation par l'email de contenus, ainsi qu'aux problématiques fortes de monétisation d'audience par l'email.