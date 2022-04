Mi-séance Paris : le CAC40 retombe à 6.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 accélère sa baisse en fin de matinée, reculant de 1,3% proche des 6.500 points. Après un long week-end de 4 jours pour Pâques, la bourse de Paris doit digérer plusieurs éléments adverses. La Banque mondiale a réduit de près d'un point de pourcentage sa prévision de croissance mondiale pour cette année, à 3,2% contre 4,1% et ne devrait pas être la seule institution à faire de même.

James Bullard, patron de la Fed de St. Louis, a indiqué à CNBC qu'il n'excluait pas une hausse des taux de 75 points de base, même s'il ne s'agit pas de son scénario de base pour la réunion du FOMC de mai (3-4 mai). Bullard a également déclaré que la Fed ne voulait pas perturber les marchés, mais qu'elle devait agir rapidement. Il a déclaré qu'un taux de référence de 3,5% était le minimum dont la Fed avait besoin et qu'elle devrait essayer d'y parvenir d'ici la fin de l'année. Pour l'heure, les marchés tablent sur des hausses de taux de 50 points de base lors des prochaines réunions monétaires de la Fed. L'outil FedWatch du CME montre une probabilité de près de 91% d'une hausse de 50 points de base en mai, puis une probabilité d'environ 94% d'un resserrement supplémentaire de 50 ou 75 points de base en juin.

Du côté des entreprises, le marché se prépare à la publication dans la semaine d'une salve de résultats, qui lui permettra d'évaluer l'impact de la guerre en Ukraine et de l'inflation sur les comptes des entreprises. En Europe, L'Oréal annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre après la clôture ce mardi.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, TotalEnergies (+2,4% à 47,8 euros) bénéficie de l'annonce de marges de raffinage plus élevées que prévu en Europe au premier trimestre, ainsi que de prix du brut et du gaz supérieurs à ceux de l'exercice précédent.

* Technip Energies poursuit sa bonne série avec une action qui s'adjuge 3,5% à 12,4 euros en matinée à Paris. Le groupe d'Ingénierie et de Technologies bénéficie d'une note de la SocGen qui a rehaussé à l''achat' son conseil sur le titre en visant 20 euros. La banque affirme que le dossier d'investissement s'est "considérablement amélioré". L'analyste explique que les résultats "impressionnants" du dernier exercice ont envoyé de forts signaux positifs à moyen terme. Depuis la scission de TechnipFMC, l'entreprise a "gagné en crédibilité" en dépassant ses objectifs et en changeant de culture, comme en témoigne la baisse des coûts l'année dernière qui a 'fait oublier' un point "négatif de longue date".

* Carrefour gagne 2% à 20,6 euros. Le distributeur est soutenu par une note de Berenberg qui est passé à l''achat' sur le dossier tout en rehaussant son objectif de 18,8 à 23,10 euros. L'histoire du titre entre dans sa prochaine phase - un accent sur la croissance du FCF soutenant les retours du capital. L'inflation révélera des 'surperformants' et Carrefour est bien positionné, selon le broker.

* Virbac bondit de 8,5% à 377 euros. Le chiffre d'affaires du groupe de santé animale a atteint 318 millions d'euros au premier trimestre 2022, en progression de +19,3% par rapport à la même période de 2021. À parités constantes, la croissance ressort à +16,2% portée par une très bonne performance dans le segment des animaux de compagnie. Virbac précise que cette croissance bénéficie, pour partie, d'un effet de base favorable représentant 2 points de croissance du chiffre d'affaires, expliqué par les nouveaux produits acquis à partir du deuxième trimestre 2021. Cette croissance est également alimentée dans certains pays par des augmentations de stocks dans la distribution. Virbac élargit sa perspective de croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants à une fourchette comprise entre 5% et 10% contre 5% à 8% précédemment.

* Stellantis (+1,8%) a annoncé ce matin dans un bref communiqué, la suspension de sa production en Russie. Suite au renforcement jour après jour des sanctions croisées et aux difficultés logistiques rencontrées quotidiennement, Stellantis a décidé de suspendre son activité industrielle à Kaluga afin de garantir le respect total de l'ensemble des sanctions croisées et protéger ses employés, commente le constructeur automobile.

VALEURS EN BAISSE

* Scor (-5% à 26,4 euros) a annoncé que le coût estimé du conflit en Ukraine s'est conjugué au premier trimestre 2022 à une série de catastrophes naturelles (notamment des inondations en Australie, des tempêtes en Europe et une sécheresse au Brésil) ainsi qu'à la poursuite de la pandémie aux États-Unis. Ces développements auront un impact défavorable sur le ratio combiné de SCOR P&C ainsi que sur la marge technique de SCOR L&H, et devraient se traduire par une perte trimestrielle.

* Ubisoft recule de 2,7% à 36,2 euros. Goldman Sachs a dégradé la valeur à 'vendre' avec un objectif ramené de 52 à 40 euros. L'analyste s'attend à ce qu'Ubisoft continue d'investir à court et à moyen terme pour positionner son portefeuille de jeux pour une croissance soutenue dans un marché en évolution. Mais son conseil reflète un ratio rendement/ risque négatif pour le titre par rapport aux niveaux de valorisation actuels.

* L'Oréal recule de près de 4% à 347 euros avant la publication de son chiffre d'affaires trimestriel.

* Le secteur du luxe subit des dégagements. Hermès recule de plus de 3%, Kering et LVMH d'un peu plus de 1%.

* Saint-Gobain cède 0,6% à 51,6 euros. La Deutsche Bank a abaissé la mire de 78 à 70 euros ('achat').