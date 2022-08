Mi-séance Paris : le CAC40 ne perd pas de vue les 6.600 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 remonte de 0,5% autour de 6.560 points ce jeudi midi dans un volume de transactions qui reste faible avec une actualité financière réduite. Wall Street a terminé en retrait hier soir après la publication de ventes au détail sans relief et des 'Minutes' de la dernière réunion de la Fed. Le compte rendu de ce rendez-vous a montré que les membres de la Réserve fédérale américaine comptent encore augmenter les taux directeurs tant que l'inflation n'aura pas fortement diminué. Ils estiment toutefois que le rythme des futures hausses dépendra des prochaines statistiques économiques alors que l'économie américaine montre des signes de faiblesse.

La Banque centrale américaine a relevé son taux directeur de 225 points de base au total depuis le début de l'année et les marchés estiment aujourd'hui à 59% la probabilité d'un relèvement limité à 50 points de base lors de la réunion de septembre, contre 41% pour une hausse de trois quarts de point, selon le baromètre FedWatch.

Le taux d'inflation annuel dans la zone euro s'est bel et bien établi à 8,9% en juillet, après 8,6% en juin, montrent les données finales d'Eurostat. Les taux annuels les plus faibles ont été observés en France, à Malte (6,8% chacun) et en Finlande (8%). A l'inverse, les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Estonie (23,2%), en Lettonie (21,3%) et en Lituanie (20,9%). En juillet les plus fortes contributions à l'inflation provenaient de l'énergie (+4,02 points de pourcentage), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (+2,08 pp), des services (+1,60 pp) et des biens industriels hors énergie (+1,16 pp), précise Eurostat.

VALEURS EN HAUSSE

* Eurobio Scientific (+5,5% à 20 euros) a va acquérir 100% du capital et des droits de vote de la société néerlandaise Genome Diagnostics BV (GenDx) auprès de son fondateur et de ses actionnaires pour un montant de 135 millions d'euros (net de la trésorerie ajustée). Cette opération permettra à Eurobio Scientific de compléter son portefeuille commercial avec une gamme de produits 100% propriétaires parmi les plus performantes dans le domaine du diagnostic HLA (Human Leucocyte Antigen - antigènes des leucocytes humains) pour évaluer la comptabilité entre donneurs et receveurs dans le cadre des greffes d'organes et de moelle. Elle lui permettra également de renforcer son empreinte géographique, principalement en Europe et aux USA.

* Bouygues gagne un peu moins de 1% à 30,7 euros. Martin, Olivier Bouygues et leurs familles se sont renforcés au capital de Bouygues. Dans un avis AMF, les deux frères ont déclaré avoir franchi en hausse, le 11 août, le seuil de 25% du capital de la société et détenir 95.700.494 actions Bouygues représentant 152.205.737 droits de vote, soit 25,02% du capital et 29,37% des droits de vote du conglomérat. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions sur le marché.

* Sanofi reprend 0,8% à 82,3 euros au lendemain d'une nouvelle séance compliquée après l'annonce de la fin de son programme de développement clinique de l'amcenestrant, un traitement oral de certains cancers du sein.

* Fortement secoué hier, Faurecia remonte de 3,6% à 16,6 euros. Exane BNP Paribas a réitéré son avis 'surperformer' et son objectif de 28 euros sur le dossier. L'équipementier automobile a été délaissé hier, comme la plupart de ses concurrents, les investisseurs s'inquiétant toujours fortement de l'inflation galopante actuelle. A l'issue du premier semestre, le groupe avait estimé l'impact brut total de l'inflation sur ses résultats à 500 millions d'euros. Ce qui ne l'avait pas empêché de confirmer ses objectifs 2022 (qui incluent la consolidation de Hella sur 11 mois), à savoir une marge opérationnelle comprise entre 4% et 5% et des ventes entre 23 et 24 MdsE.

VALEURS EN BAISSE

* Peu de baisses significatives sur le CAC40. Worldline perd 1,1% à 43,35 euros dans le sillage d'Adyen qui décroche de 11% à Amsterdam après une publication semestrielle inférieure aux attentes des analystes. Le groupe néerlandais, concurrent du Français, a dévoilé des comptes en nette progression au premier semestre mais légèrement en-deçà du consensus. Sur les six premiers mois de l'année, la fintech enregistre ainsi un Ebitda de 356,3 millions d'euros, en hausse de 31% sur un an, pour des revenus nets de 608,5 ME (+37%). Le consensus 'Bloomberg' tablait respectivement sur 383,5 ME et 615 ME. Les volumes de transactions ont atteint 345,8 MdsE, en hausse de 60% par rapport à l'année précédente. Les charges d'exploitation ont en revanche bondi de 47% à 277,7 ME, principalement en raison de la hausse des avantages sociaux. Le groupe basé à Amsterdam investit "massivement" dans son offre de commerce unifiée et ses plates-formes. Adyen continue à viser une marge d'EBITDA supérieure à 65% à long terme et un taux de croissance annuel moyen compris entre 25 et 34% environ.

* Valneva (-2,6% à 9,65 euros) a annoncé que le Département américain de la Défense a décidé de ne pas exercer la deuxième option annuelle du contrat pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise (EJ) IXIARO. Compte tenu de l'impact passé et actuel de la pandémie de Covid-19 sur les opérations du DoD, le DoD considère que ses niveaux d'approvisionnement existants en IXIARO sont suffisants pour répondre à ses besoins actuels. Le DoD a fait part de son intérêt pour la négociation d'un nouveau contrat d'approvisionnement en 2023, une fois que les stocks reviendront à des niveaux normaux. La Société ne prévoit aucun impact de cette décision sur ses prévisions financières pour 2022 et continuera à livrer IXIARO jusqu'au quatrième trimestre 2022, conformément aux termes de la première option annuelle, que le DoD a exercée selon des termes précédemment amendés. Le DoD s'appuie sur IXIARO depuis 2010 pour aider à protéger le personnel déployé dans des régions où l'EJ est endémique et pour lequel le vaccin contre l'EJ est recommandé. La valeur minimale totale du contrat d'approvisionnement existant était d'environ 118 millions de dollars, en supposant l'exercice de la deuxième option annuelle, qui avait une valeur minimale d'environ 36 millions de dollars pour 250.000 doses.