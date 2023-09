Metsys continue de renforcer son positionnement Cybersécurité

(Boursier.com) — Metsys , acteur incontournable en cybersécurité qui accompagne plus de 400 clients dans la maîtrise de leurs risques cyber, annonce la signature d'un partenariat avec la société Semperis, spécialisée dans les solutions de sécurité et de récupération d'AD.

Dans le cadre de cette alliance, les deux partenaires pourront bénéficier de la complémentarité de leurs savoir-faire afin d'assister les entreprises à protéger efficacement et complètement l'AD et Azure AD, tout en assurant une défense tout au long du cycle de vie d'une attaque d'identité : réduction de la surface d'attaque, détection et réponse à chaque étape de la chaîne de cyber-destruction et diminution drastique du temps de récupération de l'ensemble de la forêt Active Directory.

"Il y a maintenant un peu plus de 5 ans, Metsys s'est orientée sur le domaine de la Cybersécurité, tout en maintenant son expertise très forte et historique autour de l'infrastructure. Nous avons construit un portfolio complet et de qualité autour de la cybersécurité. L'identité est l'un de nos premiers piliers. En prenant compte que 9 attaques sur 10 exploitent l'Active Directory, système d'identité central de la plupart des organisations, il nous parait essentiel de nous entourer des meilleurs experts et de proposer des solutions de qualité sur ce domaine. Semperis, du fait de son positionnement produit sur le marché et de sa reconnaissance clients fut un choix plus qu'évident pour Metsys !", a déclaré Laurent Cayatte, Président et Fondateur de Metsys.