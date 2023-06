Metadvertise : "POUR L'HONNEUR" !

(Boursier.com) — Metadvertise , spécialisé dans la production audiovisuelle, annonce que sa filiale PM SA a produit un documentaire sur l'ordre national de la Légion d'honneur qui récompense les militaires et les civils ayant rendu des services éminents à la Nation.

Dans ce documentaire, intitulé "POUR L'HONNEUR", la réalisatrice Feriel Ben Mahmoud plonge le spectateur dans les coulisses de la plus haute décoration honorifique française et la plus connue au monde. Les évolutions et transformations de cette institution depuis plus de deux siècles sont illustrées a? travers les portraits et témoignages de plusieurs personnalités distinguées, parmi lesquelles l'ex-Grand Chancelier de la Légion d'honneur Benoi?t Puga, l'ex-Président de la République Franc?ois Hollande, la haute fonctionnaire Martine Monteil, le Chef Thierry Marx, le journaliste Harry Roselmack, la sémiologue Mariette Darrigrand, l'acteur Pierre Arditi, la danseuse et chorégraphe Brigitte Lefe?vre et bien d'autres.