mes-placements.fr reconstruit son offre de contrats d'assurance vie

mes-placements.fr reconstruit son offre de contrats d'assurance vie









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Face aux taux d'intérêt durablement bas, aux contraintes prudentielles qui pèsent sur les assureurs et à la crise du Covid19 que traverse le monde, l'assurance vie doit se réinventer... "mes-placements.fr choisit une nouvelle fois d'être un acteur précurseur de cette transformation, en améliorant son offre, aux côtés de ses partenaires assureurs, afin d'apporter des réponses adaptées aux besoins des épargnants" commente l'établissement. mes-placements.fr concrétise ainsi son parti pris de prendre le virage d'une épargne enfin réinventée pour continuer à accompagner ses clients et les aider à retrouver le chemin du rendement, en ligne avec leurs projets, leurs objectifs et leur profil de risque.

Matthias Baccino, Directeur Général Associé, déclare : "Le monde de l'épargne se transforme et nous nous devons de regarder cette réalité en face. L'époque des fonds en euros rémunérateurs, liquides et garantis à 100% est révolue. Chez mes-placements.fr, sous l'impulsion d'Éric Girault, nous refusons de prétendre, contrairement à certains distributeurs, qu'ils continuent d'incarner l'avenir de l'épargne. Laisser les jeunes actifs et nouveaux épargnants en particulier aller vers les fonds en euros sans autre forme de conseils ou de solutions, c'est encourager leur appauvrissement sur le long terme. Il faudra 139 ans pour doubler un capital avec le Livret A (0,50%), 46 ans pour une assurance vie investie 100% en euros (1%) et 15 ans avec une assurance vie au profil modéré (5%). Nous prenons nos responsabilités et souhaitons avancer, avec pédagogie, main dans la main avec nos clients, dans ce nouveau monde de l'épargne."

Mathieu Ramadier, Directeur Général Délégué Associé, a commenté : "Prendre ce virage nous imposait de revoir notre stratégie de gamme en assurance vie, pour proposer des contrats adaptés aux besoins et projets des épargnants. Grâce au travail engagé avec nos partenaires assureurs, nous avons pu identifier les forces de chacun d'eux. Notre objectif est d'être à la hauteur des enjeux qui se dressent devant nos clients, tiraillés entre chute des taux des fonds en euros et hausse des risques pour leur épargne dans une période incertaine de crise liée à l'épidémie de Covid-19. Dans ce contexte difficile, il nous revient, en tant que spécialiste de la gestion de patrimoine, de les accompagner et de faciliter leurs choix. Dans cette optique, nous mettons donc en avant les forces de nos partenaires qui nous paraissent utiles et différenciantes pour nos clients dans ce nouveau contexte : mandat de gestion immobilier ou en ETF, nouveau type de fonds en euros, classes d'actifs innovantes, innovations technologiques de gestion, accompagnement humain renforcé et prises de risques mesurées sont au programme des mois qui viennent."