Meridiam et E-INFRA annoncent un partenariat pour le développement de la fibre optique de Bucarest

(Boursier.com) — Meridiam et E-INFRA, via Direct One SA, ont conclu un partenariat avec Netcity Telecom (Netcity), qui développe et exploite le réseau souterrain de fibre optique de la capitale roumaine. Netcity conçoit, construit et exploite le réseau souterrain de fibre optique et de gaines pour l'ensemble de Bucarest.

La société assure également l'enfouissement des câbles aériens existants, améliorant ainsi la sécurité du réseau - moins vulnerable en souterrain - et contribuant à l'embellissement de la ville et des quartiers. Dans le cadre de ce partenariat, Meridiam et E-INFRA détiennent une participation de co-contrôle dans Netcity et entendent accélérer le développement du réseau de fibre optique à Bucarest. L'association de ces deux experts dans le domaine des infrastructures numériques permettra d'accroître le développement et la gestion de cette infrastructure, de la moderniser aux standards et normes les plus élevés...