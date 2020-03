Mercialys : adapte ses dispositions à l'épidémie de Coronavirus

(Boursier.com) — Mercialys indique se conformer à la décision de santé publique concernant l'épidémie de Coronavirus.

L'arrêté gouvernemental autorise la poursuite des activités des commerces essentiels. Il leur a d'ailleurs été demandé un effort particulier afin d'assurer une bonne disponibilité des produits.

Ces commerces intègrent notamment :

- L'alimentaire (tout format, produits frais comme congelés)

- La mobilité (équipement, entretien et réparation de véhicules, carburant)

- L'information (équipement et entretien de matériel informatique et de communication)

- La santé (pharmacies, parapharmacies, services funéraires)

- L'hygiène (blanchisseries, teintureries)

- La presse (journaux, papeterie)

- Le tabac

- La construction (quincailleries, commerce de matériaux au détail)

- Les financements (réseaux bancaires et d'assurance)

Dans ce contexte, l'accès à ces commerces au sein des centres commerciaux de Mercialys, en particulier aux grandes surfaces alimentaires, reste ouvert au public.

L'activité générale est néanmoins lourdement affectée par cette situation. Il en résulte qu'il est impossible, à ce stade, de quantifier l'impact sur la performance et les objectifs 2020 de la société.

Mercialys assure de sa totale mobilisation opérationnelle, dans le plus grand respect de la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients .