Mercer : du nouveau

Mercer : du nouveau









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mercer a annoncé aujourd'hui avoir finalisé la levée de fonds de son 5ème millésime sur les marchés privés de la série " Mercer Private Investment Partners" ("PIP"), avec 2,5 milliards d'euros d'engagements totaux.

La base d'investisseurs mondiaux comprend des compagnies d'assurance, des fonds de pension publics et privés, des gestionnaires d'actifs et des fondations basés en Europe, en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique et en Afrique.