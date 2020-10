Mercateam lève 1,2 ME pour digitaliser l'industrie française

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mercateam , logiciel de gestion de planning et de formation opérationnelle, annonce avoir bouclé sa première levée de fonds souscrite par ISAI, via son fonds super angel, Kima, le fonds de Xavier Niel, Notus Technologie et de business angels industriels. Le montant s'élève à 1,2 million d'euros.

Fondé en avril 2020 par Adrien Laurentin et Kévin Rouvière, Mercateam vise à révolutionner l'industrie française grâce à l'intelligence artificielle, capable de faire gagner jusqu'à 5h par semaine aux managers dans la gestion de leurs planning et faciliter la montée en compétence de leurs équipes...