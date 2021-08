Memscap : légère perte semestrielle

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Memscap pour le 1er semestre 2021 s'établit à 5,4 millions d'euros (6,5 millions de dollars américains) comparé à 6,1 ME (6,7 M$ américains) pour le 1er semestre 2020.

Le taux de marge brute consolidée sur le 1er semestre 2021 s'établit à 29% du chiffre d'affaires consolidé soit un taux identique à celui du 1er semestre 2020.

Le montant des charges opérationnelles à 1,7 ME sur le 1er semestre 2021 est en baisse de 0,2 ME comparé au 1er semestre 2020. En conséquence, la perte opérationnelle du Groupe au titre du 1er semestre 2021 s'établit à 0,1 ME, montant similaire au 1er semestre 2020.

Le groupe affiche une perte nette consolidée de -0,2 ME au titre des 1er semestres 2021 et 2020.

Au titre des 1er semestres 2021 et 2020, le Groupe Memscap affiche un Ebitda positif de 0,5 ME. Les flux de trésorerie des activités opérationnelles sur le 1er semestre 2021 s'établit à +1,0 ME (+1,3 ME au titre du 1er semestre 2020). Après prise en compte des flux de trésorerie consommés par les activités d'investissement (0,2 ME) et les flux de trésorerie consommés par les activités financement (0,4 ME), la trésorerie nette du Groupe progresse de 0,4 ME sur le 1er semestre 2021 (+0,9 ME de progression sur le 1er semestre 2020).

Au 30 juin 2021, la société dispose de liquidités disponibles de 4,8 ME (31 décembre 2020 : 4,2 ME) incluant des titres obligataires et participatifs de placement comptabilisés en actifs financiers non-courants pour un montant de 1,4 ME ainsi que la trésorerie active de la société de 3,4 ME. Les liquidités disponibles progressent donc de +0,6 ME sur le semestre. L'endettement courant à moins d'un an, intégrant les obligations locatives, s'établit à 0,7 ME au 30 juin 2021 (1 ME au 31 décembre 2020). Les capitaux propres de Memscap à fin juin 2021 s'établissent à 15,7 ME (15,6 ME à fin décembre 2020), et bénéficient d'écarts de conversion favorables sur le 1er semestre 2021.

Perspectives

La diversité de ses activités permet à Memscap de faire face aux effets d'une crise sanitaire et économique majeure et de continuer à d'accroitre sa position de liquidités disponibles, soit 4,8 ME à fin juin 2021, notamment grâce à un Ebitda positif sur le 1er semestre 2021. L'impact potentiel de la pandémie reste très incertain au regard des informations disponibles.

Memscap va continuer d'évaluer régulièrement l'impact de la Covid-19 sur son activité. La société poursuit sa stratégie focalisée sur les activités avioniques, médicales et communications optiques ainsi que sur le développement d'une flexibilité accrue de ses capacités de production.