MedinCell : une solide visibilité financière

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2022, les produits de l'activité de MedinCell s'élèvent à 7,7 millions d'euros (+89% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent). Le chiffre d'affaires ressort à 6,02 ME (1,6 ME un an plus tôt). Les dépenses opérationnelles sont de 19,4 ME, soit en croissance de +27% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel est une perte de -11,67 ME, pour un résultat net en perte de -13,75 ME (-11,75 ME au 30 septembre 2021).

Au 30 septembre, MedinCell dispose d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 11,7 ME ainsi que de 2,5 ME d'actifs financiers courants non risqués, comparé aux 24,6 ME de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et aux 2,5 ME d'actifs financiers non risqués au 31 mars 2022.

Les flux de trésorerie d'exploitation du semestre traduisent la croissance des investissements nécessaires à l'élargissement et à la progression du portefeuille de produits de la société.

En novembre 2022, la société a définitivement signé un accord pour un financement supplémentaire de 40 ME avec la Banque Européenne d'Investissement dont environ 23 ME seront utilisés pour rembourser le financement existant.

La visibilité financière estimée inclut plus de 29 ME d'encaissement post-clôture

Jaime Arango, Directeur financier de MedinCell, commente : "Nous disposons d'une solide visibilité de trésorerie, au moins jusqu'à la fin du 1er trimestre 2024. Notre portefeuille continue d'avancer avec un produit proche de la commercialisation et deux autres en phase 3. Plusieurs de nos programmes internes devraient entrer en phase clinique l'an prochain et nous en avons débuté deux nouveaux dans des indications majeures. En parallèle, nous avons fait évoluer notre stratégie financière et notre plan d'investissements compte tenu du contexte financier global".