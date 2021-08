Médias : Axel Springer s'offre Politico

(Boursier.com) — Axel Springer s'offre Politico, le média politique américain. Le groupe allemand va également racheter les 50% qu'il ne détient pas encore dans Politico Europe ainsi que le site d'informations technologiques Protocol.

Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé mais Ben Mullin, journaliste au 'Wall Street Journal', évoque un montant de plus d'un milliard de dollars. L'éditeur du journal allemand 'Bild' a été privatisé en 2020 dans le cadre d'une opération menée par la société de capital-investissement KKR&Co.

"Politico complétera et renforcera le portefeuille d'Axel Springer grâce à une voix qui fait autorité, offrant une perspective et une analyse de la politique à Washington DC, aux États-Unis et dans le monde entier. Avec INSIDER et Morning Brew, qui font déjà partie du portefeuille de la société, les marques d'information d'Axel Springer basées aux États-Unis auront une portée significative", souligne la société allemande.