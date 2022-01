McPhy : prometteur !

(Boursier.com) — Royal Dutch Shell a annoncé la construction prochaine d'une unité de 200MW d'électrolyse verte dans le port de Rotterdam. L'électrolyseur sera fourni par Thyssenkrupp (modules alcalin de 20 MW) et alimenté par un parc éolien offshore de 759MW en cours de développement. La FID est attendue prochainement et la mise en service est prévue en 2024. L'hydrogène sera utilisé par le secteur de l'industrie et du transport...

"Ces projets de plusieurs dizaines de MW sont amenés à se multiplier dans les années à venir" commente Portzamparc. "Mcphy, qui a été sélectionné en décembre 2021 pour un électrolyseur de 100MW au Portugal (CA de plus de 60 ME) devrait en profiter" estime l'analyste qui vise un cours de 28,3 euros en restant acheteur sur le dossier. Le titre monte ce mercredi de 1,5% à 19,10 euros.