mc2i a ouvert son capital à ses collaborateurs à hauteur de 2,5 ME

(Boursier.com) — Le 5 juin dernier, le cabinet de conseil en transformation numérique mc2i (1.250 collaborateurs, 15% de croissance organique annuelle) a ouvert son capital à ses collaborateurs à hauteur de 2,5 millions d'euros.

Plus de 650 collaborateurs ont ainsi pu accéder à l'actionnariat salarié, rejoignant les 150 directeurs et managers déjà actionnaires de l'entreprise. Depuis près de 15 ans, l'ensemble du capital de mc2i est détenu par des collaborateurs de l'entreprise, ce qui confère une indépendance commerciale et financière qui fait partie de ses valeurs fondamentales...