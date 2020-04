Mare Nostrum : tendances de l'activité et priorité donnée à la santé des équipes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suite à l'épidémie de COVID-19, Mare Nostrum a mis à l'arrêt la plupart de ses agences de travail temporaire, ses sites de formation et a généralisé, autant que possible, le télétravail au sein de ses équipes afin de préserver la santé de tous. A ce jour, le Groupe continue de servir ses clients dont l'activité est autorisée (logistique, agroalimentaire, ...) et reste en contact permanent avec ses collaborateurs, clients et partenaires afin de les informer en temps réel de l'évolution de la situation et de la reprise de ses activités.

Fidèle à sa capacité d'anticipation et d'adaptation, Mare Nostrum a mobilisé ses ressources et construit une nouvelle offre de formation pour le BTP dédiée aux bonnes pratiques sanitaires à adopter pendant l'épidémie de coronavirus (conforme aux préconisations du guide de l'OPPBTP). Précurseur dans ce domaine, le Groupe va ainsi accompagner ses clients face à ces nouvelles obligations et former tous ses intérimaires destinés aux chantiers BTP grâce à ce nouveau module.

A cette occasion, le groupe déploiera un nouveau dispositif de formation à distance.

Preuve de son agilité, Mare Nostrum capitalisera sur ce nouveau canal de distribution pour renforcer son offre de formation et dupliquer ce nouveau module à d'autres secteurs d'activité que le BTP.

Mare Nostrum dispose des ressources nécessaires pour traverser cette période unique dans l'histoire, pendant laquelle il s'attachera particulièrement à maîtriser ses coûts, son BFR et ses investissements, en recourant raisonnablement aux dispositifs d'accompagnement des entreprises mis en oeuvre par l'Etat (chômage partiel, report des échéances sociales et fiscales, ...). L'évolution incertaine de la pandémie et de la crise économique qui en découle confère peu de visibilité et rend difficile l'évaluation de l'impact global sur l'exercice en cours.

Toutefois, Mare Nostrum est d'ores et déjà prêt à rebondir, porté par son modèle d'entreprises régionales en proximité avec les donneurs d'ordres, 12.000 intérimaires fidèles et une offre de services en Ressources Humaines adaptée aux besoins de ses clients.

Report de la publication des résultats annuels 2019 et de l'Assemblée Générale

Au vu du contexte actuel de crise sanitaire qui a retardé les travaux de clôture des comptes, le Groupe avec l'appui de ses conseils a décidé de reporter la publication de ses résultats annuels 2019 et de son Rapport Financier Annuel 2019 au 28 mai 2020. De même, la tenue de son Assemblée Générale est reportée au 29 juin 2020.

Les modalités de participation physique à la prochaine Assemblée Générale de Mare Nostrum pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Dans ce cadre, l'attention des actionnaires est attirée sur le fait qu'il leur est possible de voter à l'Assemblée Générale et d'adresser des questions écrites au Conseil par voie postale ou électronique, dans les conditions prévues par la réglementation.

"La propagation du COVID-19 est une épreuve sans précédent pour notre monde moderne. Notre priorité durant cette crise sanitaire est d'assurer la santé et la sécurité de nos personnels permanents, nos intérimaires, nos candidats mais également de nos clients. Notre Groupe est solide et bâti pour traverser la crise. Il bénéficie d'une force vive pleinement mobilisée, d'un réseau agile d'entreprises de proximité et d'un positionnement historique dans le BTP, premier secteur à repartir dans ces situations de crise. La création de notre nouvelle offre de formation ad hoc en est la preuve. Notre ambition de devenir un acteur incontournable des solutions RH pour les PME/ETI reste intacte et nos équipes sont prêtes à la mener à bien dès la levée du confinement. Pour le moment, nous sommes solidaires et remercions toutes les personnes qui luttent tous les jours contre ce virus pour notre santé à tous" déclare Nicolas Cuynat, Président-Directeur-Général.

Prochains rendez-vous :

5 mai 2020 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020

28 mai 2020 : Résultats annuels 2019

29 juin 2020 : Assemblée Générale