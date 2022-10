Mare Nostrum : l'activité des 9 premiers mois de l'année augmente de 10%

(Boursier.com) — Le groupe de gestion des ressources humaines Mare Nostrum confirme la bonne orientation de ses activités avec un chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre 2022 de 40,8 ME, en croissance de 7% par rapport au T3 2021. L'activité des 9 premiers mois de l'année augmente de 10% par rapport à l'exercice 2021 pour se porter à 125,4 ME à fin septembre 2022. Mare Nostrum établit ainsi un nouveau record de chiffre d'affaires en dépassant son niveau de 2019 qui était de 122,9 ME (soit +2%).

L'activité Travail Temporaire (86% du chiffre d'affaires Groupe) s'élève à 108,2 ME sur les 9 premiers mois de l'année 2022 et progresse de +9% par rapport à l'exercice 2021, notamment portée par un 3ème trimestre en progression de +5% à 36 ME. Le Groupe continue de s'inscrire dans la tendance nationale du Travail Temporaire qui progresse de +9% sur la même période.

Si le BTP porte la majeure partie de la croissance, la division bénéficie également de la diversification de ses métiers avec la montée en puissance de secteurs à plus forte marge tels que l'Industrie et l'Agroalimentaire, mais également du développement du Transport et de la Logistique. De plus, le démarrage des deux chantiers d'envergure " Canal Seine-Nord " et " Lyon-Turin " dont les travaux devraient s'étendre sur plusieurs dizaines d'années, contribuera au chiffre d'affaires dès le 4ème trimestre 2022.

Mare Nostrum confirme sa volonté de renouer avec la profitabilité nette sur l'exercice 2022 et renouvelle son ambition de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.