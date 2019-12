Marchés : vers une chute du taux du 10 ans américain à 1,2% l'an prochain ?

Marchés : vers une chute du taux du 10 ans américain à 1,2% l'an prochain ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le taux du 10 ans américain va-t-il chuter l'an prochain ? Pour les stratèges de la SocGen, la réponse est clairement positive. Selon ces derniers, les rendements des bons du Trésor à 10 ans pourraient tomber sur un plancher record de 1,2% d'ici la fin 2020, alors que les États-Unis entreront en récession. "Le marché est en train de pricer un statu quo de la Fed, mais dix ans après le début de cette expansion, nous voyons la Fed adopter une position plus accommodante... Nous prévoyons une baisse régulière des rendements du Trésor en 2020". Les équipes de la banque rouge et noire estiment que la Fed devrait réduire ses taux d'un point de pourcentage au premier semestre 2020 pour stimuler l'inflation, conduisant à un rallye du 10 ans et donc à une baisse des rendements.

Comme le rappelle Bloomberg, si d'autres acteurs de la place voient également la Fed adopter une posture plus accommodante dans les prochains mois et les rendements diminuer, à l'image d'Asset Management One qui pense que la Fed finira par abaisser ses taux d'intérêt vers zéro en raison des changements structurels de l'économie et de la faible inflation, d'autres se montrent moins certains. JPMorgan Chase affirme par exemple que le rendement du 10 ans touchera 2,05% l'an prochain alors que la croissance économique mondiale accélère. Goldman Sachs table pour sa part sur un taux de 2,25% d'ici la fin 2020 contre 1,82% actuellement.

"Au-delà du bruit de la guerre commerciale, structurellement, nous voyons le risque d'une baisse des rendements l'emporter sur le risque d'une hausse des rendements", soulignent les stratèges de la SocGen. "Nous recommandons aux investisseurs de rester très vigilants et de conserver des positions longues sur les obligations afin de se couvrir contre l'exposition aux risques".