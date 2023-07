Marchés US : les prévisions plus importantes que les résultats ?

(Boursier.com) — "Ne vous attendez pas à ce que cette saison des bénéfices des entreprises alimente de nouveaux gains sur le marché boursier américain", avertit Michael Wilson. Le stratège de Morgan Stanley - l'une des voix les plus baissières sur les actions -, affirme dans une note reprise par 'Bloomberg' qu'"avec les résultats du deuxième trimestre qui commencent cette semaine, 'mieux que ce que l'on craignait' ne suffira probablement plus" compte tenu des valorisations élevées, de taux d'intérêt plus hauts et d'une liquidité en baisse.

Le stratège - dont la vision pessimiste sur les actions ne s'est pas encore concrétisée cette année - précise s'attendre à de nouvelles réductions des projections de bénéfices des analystes au second semestre, "donc la clé pour les actions viendra via les orientations pour le dernier trimestre plutôt que des résultats eux-mêmes". Les actions américaines ont bondi au premier semestre 2023, notamment le Nasdaq, grâce à des bénéfices supérieurs aux attentes et dans l'anticipation du fameux 'pivot' de la Fed, prenant au dépourvu la majorité des stratèges de Wall Street dans leurs projections pour l'année. Mais les révisions à la baisse des bénéfices reprennent et les investisseurs anticipent, de plus en plus, des perspectives instables pour les actions pour le reste de l'année.

Dans l'ensemble, les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du deuxième trimestre reculent de près de 9%, la plus forte baisse d'une année sur l'autre depuis 2020, selon les données compilées par 'Bloomberg Intelligence'.