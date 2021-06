Marchés US : des flux vendeurs à surveiller, selon Bank of America

(Boursier.com) — C 'est assez rare pour être souligné. Les stratèges de Bank of America affirment que les trois groupes de clients - hedge funds, institutionnels et particuliers - ont vendu pour 4,1 milliards de dollars d'actions américaines la semaine dernière, alors que le S&P 500 a atteint un niveau record, ce qui pourrait indiquer des rendements faibles à court terme.

Les équipes de la banque expliquent qu'il faut remonter à la mi-février pour voir ces trois types d'actionnaires vendre des actions en même temps, un évènement qui avait été suivi d'une baisse du S&P 500 de 2%. Les ventes synchronisées des trois groupes se produisent moins de 30% du temps, et les rendements mensuels qui en découlent ont tendance à être faibles.

La cession nette d'actions américaines par les clients de BofA Securities a été la plus importante depuis près de deux mois et la 11e plus grosse depuis 2008. Les clients ont cédé des actions dans tous les secteurs, à l'exception de l'énergie et de l'immobilier.

Les valeurs de croissance et les soins de santé ont connu les sorties les plus importantes, avec des ventes hebdomadaires record pour ces deux secteurs. Les trois groupes d'investisseurs ont également vendu des valeurs technologiques. A l'inverse, les ETF ont continué à attirer d'importants flux, notamment ceux bénéficiant de la remontée de l'inflation et du cycle (financières, énergies ou encore industrielles).