Marchés : une saison de résultats exceptionnelle en Europe ?

(Boursier.com) — Une saison de résultats quasi historique en Europe ? Les stratèges de Morgan Stanley évoquent des comptes très solides sur le Vieux continent avec une saison qui est en bonne voie pour être la meilleure depuis 2007 en matière de dépassement des attentes des analystes. 45% des entreprises européennes ont en effet jusqu'ici fait mieux que prévu au quatrième trimestre contre seulement 17% qui ont raté les anticipations du marché.

Parmi les bons élèves, 62% ont battu le consensus de BPA de 5% ou plus. Le secteur bancaire s'est particulièrement distingué puisque 82% des établissements ont déclaré des résultats supérieurs aux estimations. Les équipes de MS soulignent également que les titres 'values' sont ceux qui ont enregistré les plus grosses surprises positives avec des BPA dépassés de 27% en moyenne contre seulement 10% pour les actions de croissance.

Enfin, les valeurs financiers et celles liées aux matières premières sont celles qui bénéficient le plus des révisions haussières de BPA pour 2021 et 2022, les valeurs défensives apparaissant à la traîne sur ce point.