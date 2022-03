Marchés : "une récession ou même pire" ?

(Boursier.com) — Le célèbre investisseur activiste Carl Icahn a déclaré hier qu'un ralentissement économique pourrait se profiler à l'horizon et qu'il était "couvert" pour se protéger contre une forte baisse sur les marchés financiers. "Je pense qu'il pourrait très bien y avoir une récession ou même pire", a déclaré Icahn - sur 'Closing Bell Overtime' de CNBC - à Scott Wapner. "J'ai gardé toutes mes positions couvertes ces dernières années. Nous avons une couverture solide contre les positions longues et nous essayons d'être activiste pour obtenir cet avantage... Je suis négatif comme vous pouvez l'entendre. À court terme, je ne prévois même pas".

Le fondateur et dirigeant d'Icahn Enterprises a déclaré que la flambée de l'inflation était une menace majeure pour l'économie, tandis que la guerre russo-ukrainienne n'a fait qu'ajouter plus d'incertitude aux perspectives. La Fed a relevé les taux d'intérêt pour la première fois en plus de trois ans dans le but de lutter contre l'inflation qui est à son plus haut niveau en 40 ans. Le président de la Fed, Jerome Powell, a promis cette semaine une action ferme contre la flambée des prix, indiquant qu'il était ouvert à des hausses de taux supérieures aux 25 points de base traditionnels... "Je ne sais vraiment pas s'ils peuvent organiser un atterrissage en douceur", a déclaré Icahn. "Je pense qu'il va y avoir un atterrissage brutal... L'inflation est une chose terrible quand elle démarre".

Icahn, activiste de longue date et "raider" d'entreprise, a déclaré aussi qu'il pensait que le système des conseils d'administration des entreprises devait être corrigé et qu'une gestion faible pourrait conduire à des catastrophes. "Il n'y a pas de responsabilité dans l'Amérique corporate. Vous avez de très bonnes entreprises, de très bons DG, mais beaucoup trop qui ne sont pas à la hauteur", a déploré Icahn. En attendant, pour se positionner en vue d'une potentielle récession américaine, Icahn a déclaré qu'il pariait contre les centres commerciaux et l'immobilier commercial.