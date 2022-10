Marchés : un simple feu de paille ?

(Boursier.com) — Un feu de paille ? Le rallye des actions américaines observé jeudi, après des données sur l'inflation pourtant plus élevées que prévu, ressemble à un "bear hug" en raison de conditions de survente, des niveaux élevés de liquidités et de l'absence d'un événement de crédit, affirment les stratèges de Bank of America. C'était une "contre-attaque décente", mais les planchers ne seront pas atteints avant 2023, selon les spécialistes de la banque cités par 'Bloomberg'. Il faudra que l'économie et les marchés souffrent davantage avant que la Fed ne fasse marche arrière, selon eux. L'indicateur haussier et baissier personnalisé de la banque reste au niveau "baissier maximum", souvent considéré comme un signal d'achat à contre-courant.

Du côté des flux, les semaines se suivent et se ressemblent en Europe puisque les marchés actions ont subi des sorties pour une 35e semaine consécutive, montrent les données d'EPFR Global. Aux États-Unis, les fonds d'actions ont en revanche attiré 5,2 milliards de dollars. Globalement, les fonds d'actions mondiaux ont enregistré environ 300 M$ d'entrées sur la semaine close le 12 octobre. Les marchés monétaires ont encore attiré 100 M$, tandis que 9,8 Mds$ ont été retirés des obligations.

Selon les stratèges de BofA, les meilleures transactions à contre-courant une fois que les actions auront atteint leur plus bas l'année prochaine seront de vendre à découvert le dollar américain et de prendre une position longue sur un portefeuille constitué de 60% d'actions et de 40% d'obligations.