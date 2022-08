Marchés : trop beau ?

(Boursier.com) — Trop vite, trop haut ? Après le gros rebond des marchés actions européens et américains en juillet, plusieurs spécialistes estiment que la rapide reprise en cours ne durera pas car les données macroéconomiques continuent de se détériorer et les prévisions de bénéfices vont être revues à la baisse. "Sans signes clairs d'un changement positif de l'élan macroéconomique, une nouvelle prise de risque temporaire pourrait en fait augmenter les risques d'une autre jambe plus basse sur le marché plutôt que de signaler la fin du marché baissier", écrivent les stratèges de Goldman Sachs. Ces derniers ne sont pas convaincus par le fait que le "vrai" creux ait été dépassé pour l'instant et pensent que la tendance est désormais plus "susceptible de devenir plus dépendante des données macroéconomiques".

Les stratèges de Sanford C.Bernstein affirment pour leur part que le cycle de révision à la baisse des bénéfices ne fait que commencer, ainsi que les sorties des fonds d'actions. Alors que les investisseurs ont cessé d'acheter des actions au deuxième trimestre, les fonds n'ont pas encore vu d'inversion des "énormes" entrées de 200 milliards de dollars observées au premier trimestre, selon eux. "Nous nous attendons à une autre jambe vers le bas sur le marché à court terme", écrivent les équipes du broker dans une note reprise par 'Bloomberg'.

Les marchés boursiers occidentaux ont enregistré en juillet leurs plus gros gains mensuels depuis 2020, les investisseurs étant devenus optimistes quant à la résistance des bénéfices des entreprises à la flambée de l'inflation et aux sombres perspectives des consommateurs, tandis que des données économiques plus faibles ont augmenté les paris sur une position plus accommodante de la Réserve fédérale. La baisse des rendements obligataires a également alimenté un rebond de 19% du Nasdaq 100 par rapport à ses plus bas de juin.

Les dernières déclarations de plusieurs dirigeants de la Fed montrent néanmoins que la Banque centrale américaine reste pleinement engagée dans sa lutte agressive contre l'inflation malgré les risques de récession. Dans ce contexte, et même si la saison en cours des trimestriels est plutôt robuste, les spécialistes chez Morgan Stanley et Bank of America affirment que les estimations des bénéfices vont devoir être réduites de manière beaucoup plus nette avant que les actions puissent atteindre un véritable plancher.