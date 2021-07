Marchés : ruée vers les ETF

(Boursier.com) — Ruée vers les ETF à Wall Street. Les 'exchange traded fund ' (fonds négocié en bourse) sont sur le point d'attirer plus d'argent en sept mois qu'au cours de toute autre année civile dans son ensemble. Selon les données obtenues par 'Bloomberg', les investisseurs ont déjà placé 488,5 milliards de dollars dans les ETF cette année alors que le record sur une année complète, en l'occurrence en 2020, est de 497 Mds$.

Aujourd'hui, même les gestionnaires de fonds les plus traditionnels lancent des ETF pour rester dans la course. Selon Bloomberg Intelligence, la quasi-totalité des 25 plus grands gestionnaires d'actifs aux États-Unis proposent désormais un ETF ou prévoient de le faire. "Il y a un changement de format", affirme Eric Balchunas, analyste ETF pour BI. "De la même manière que les gens sont passés de l'achat de CD à l'utilisation du streaming ou de la musique numérique, ou de l'utilisation des taxis à Uber".

Au niveau mondial, le phénomène est identique puisque les flux d'argent frais vers les ETF totalisent 660 Mds$ sur six mois contre 762 Mds$ sur l'ensemble de l'année 2020 (donnée ETFGI).

Les ETF sont des véhicules qui regroupent les liquidités des investisseurs, tout comme les fonds communs de placement. La différence est qu'ils se négocient toute la journée comme des actions, présentent des frais moins élevés, offrent certains avantages du point de vue de la fiscalité et sont beaucoup plus transparents que les FCP traditionnels. Créés il y a plus de 30 ans, ils ont gagné en popularité depuis la crise financière de 2008 alors que la méfiance à l'égard des gestionnaires de fonds grandissait.

"La période de stress que nous avons vécue au premier trimestre de 2020 a validé davantage, non seulement la structure des ETF, mais aussi l'écosystème des ETF dans son ensemble", souligne Ben Johnson, directeur mondial de la recherche sur les ETF chez Morningstar. "Cela a donné à un plus grand nombre d'investisseurs une plus grande confiance dans le fait que c'est un moyen approprié de conditionner et de fournir non seulement différentes expositions au marché, mais aussi différentes stratégies d'investissement."