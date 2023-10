Marchés : rallye en vue sur les actions ?

(Boursier.com) — Un signal d'achat ? Les investisseurs sont devenus tellement baissiers sur les actions que leur positionnement a déclenché un " signal d'achat à contre-courant " selon un indicateur personnalisé de Bank of America. L'indicateur 'bull-and-bear' de BofA est tombé de 2,2 à 1,9 sur la semaine close le 18 octobre, plombé par les sorties de fonds de dette des marchés émergents, des obligations à haut rendement et des actions mondiales, ainsi que par l'augmentation de l'allocation en cash, selon le stratège de la banque, Michael Hartnett. Or, une baisse en dessous de 2 est considérée comme un signe annonciateur d'un rallye à court terme.

Dans les trois mois qui ont suivi 20 événements de ce type depuis 2002, les actions américaines ont affiché un gain médian de 5,4% et les actions mondiales une progression de 7,6%, selon le spécialiste cité par 'Bloomberg'."Les investisseurs sont suffisamment baissiers" pour que le S&P 500 se maintienne au-dessus de 4.200 points et que le rendement du Trésor à 10 ans trouve un plafond à 5% pour les trois à quatre prochaines semaines, affirme M.Hartnett. "En d'autres termes, si l'indice ne peut pas se maintenir à 4.200 pts avec ce niveau de baisse, alors il pourrait y avoir des risques imminents d'événement de crédit ou d'atterrissage brutal".

L'indice de référence S&P 500 a clôturé jeudi à 4.278 points, soit environ 1,9% au-dessus de la barre des 4.200 pts, niveau également proche de la moyenne mobile sur 200 jours de l'indice phare américain. Un seuil technique très important.