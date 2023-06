Marchés : prémices d'un retournement sur la tech ?

(Boursier.com) — Un premier signe ? Le secteur de la technologie a enregistré des flux sortants de 2 milliards de dollars sur la semaine close le 21 juin, les plus importants depuis 10 semaines, montrent les données d'EPFR Global reprises par Bank of America. Et ce alors que le Nasdaq 100 est sur le point de réaliser sa meilleure performance semestrielle depuis les six derniers mois de 1999.

Le rallye des actions américaines a pris un petit coup cette semaine après les dernières déclarations de Jerome Powell qui a réitéré son appel à davantage de hausses de taux cette année, alors que les marchés espéraient encore que la Fed commence à assouplir sa politique dans les prochains mois.

Selon Michael Hartnett cité par 'Bloomberg', le renommé stratège de Bank of America, les investisseurs sont "coincés dans les valeurs de croissance", comme la technologie, parce que les banques et l'immobilier commercial "ont encore de mauvaises vibrations de récession, en particulier à la lumière des nouvelles hausses de taux à venir de la banque centrale". Le spécialiste a averti la semaine dernière que le marché actuel ressemble à 2000 ou 2008, avec un 'grand rallye' avant un grand effondrement". Il voit jusqu'à 150 points de hausse pour le S&P 500 contre 300 points de baisse d'ici la fête du Travail le 4 septembre.

Sur la séquence du 21 juin, les actions américaines ont essuyé leur première sortie d'argent en quatre semaines (5,7 milliards de dollars), l'Europe a encore enregistré 2,6 Mds$ de rachats tandis que les flux sortants sur les fonds d'actions des marchés émergents ont atteint 300 M$. Le Japon s'est en revanche distingué avec des entrées de 2,4 Mds$. Par style, la 'croissance' a enregistré 3,7 milliards de dollars de sorties à Wall Street contre 200 M$ de rachats pour la 'value'.