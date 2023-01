Marchés : potentiel haussier épuisé pour les bourses européennes ?

(Boursier.com) — L 'année a commencé sur les chapeaux de roue sur les places boursières européennes. De telle sorte que de nombreux spécialistes ne voient plus qu'un potentiel limité pour le marché actions du Vieux continent. L'indice Stoxx 600 terminera 2023 à 452 points, selon la réponse moyenne obtenue par 'Bloomberg' auprès de 19 prévisionnistes du marché, soit le niveau actuel.

"Même si nous avons relevé nos objectifs de cours, nous n'attendons toujours que de faibles rendements", affirme Sharon Bell, stratège en actions chez Goldman Sachs, qui a dernièrement revu sa prévision à 465 points contre 450 pts précédemment. Avec des risques pour les actions toujours élevés et des bénéfices qui devraient encore s'affaiblir, les obligations et les liquidités sont des alternatives claires, selon elle.

"Tant que la volatilité des taux diminue, les actions peuvent faire face à une légère récession des bénéfices", estime de son côté Emmanuel Cau, stratège chez Barclays. Il a relevé cette semaine son objectif de fin d'année pour le Stoxx 600 à 475 pts contre 450 pts, ce qui implique une hausse d'environ 5% pour le reste de l'année. L'expert table également sur une baisse plus modeste de 6% des bénéfices européens en 2023 que le repli de 12% qu'il avait prédit auparavant.

Les actions européennes ont enregistré de solides performances en janvier, le Stoxx 600 grimpant d'environ 7% et affichant des gains de près de 19 % depuis le creux du 29 septembre, surperformant nettement Wall Street. Les actions cycliques, notamment celles des acteurs évoluant dans le tourisme, la vente au détail, les banques et la technologie, ont mené le rallye, stimulées par une réouverture plus rapide que prévu en Chine, l'évitement d'une crise énergétique plus profonde et des signes de ralentissement de l'inflation. Le renforcement des attentes autour d'un simple ralentissement de l'économie locale et non pas d'une récession implique également que les bénéfices pourraient moins chuter que prévu.

Pour Milla Savova, stratège chez Bank of America citée par l'agence, le rallye en Europe a défié la contraction de l'activité commerciale en Europe et aux États-Unis, qui se situent tous deux à des niveaux de récession. Si les économies s'affaiblissent conformément à ses projections, M.Savova voit le Stoxx 600 chuter d'environ 20% à 365 pts d'ici le milieu de l'année, avant un retour à 430 pts d'ici la fin de l'année avec le rebond de l'activité économique.

Chez UBS Group, Gerry Fowler a un objectif de fin d'année de 410 pts pour le Stoxx 600, matérialisant une diminution d'environ 10% par rapport aux niveaux actuels sur la base des attentes de baisse des bénéfices. Mais le spécialiste n'écarte pas une bonne surprise: "nous pensons que les valorisations sont déjà au bon niveau, mais il pourrait y avoir un risque à la hausse si les investisseurs continuent de s'éloigner des États-Unis alors que le leadership de la croissance économique passe au reste du monde".