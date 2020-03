Marchés : plusieurs pays interdisent la vente de titres à découvert

(Boursier.com) — La débâcle historique des places boursières occidentales observée jeudi a contraint les régulateurs de plusieurs pays à interdire les ventes à découvert. L'Italie et l'Espagne ont ainsi prohibé ce type de pratique sur des dizaines de titres. De l'autre côté des Pyrénées, l'interdiction s'applique à 69 titres, recoupant toutes les actions liquides dont le cours a reculé jeudi de plus de 10% et toutes les actions non liquides dont le cours a chuté de plus de 20%. En Italie, l'interdiction s'appliquera à 85 titres. L'indice espagnol IBEX a chuté de 14,1% jeudi tandis que la Bourse de Milan a plongé de 17%.

La Deutsche Borse a indiqué réfléchir à la mise en place de telles mesures alors que le Dax s'est effondré de 12% hier.

Ailleurs dans le monde, la Corée du Sud n'a pas fait dans la demi-mesure en annonçant l'interdiction des ventes à découvert d'actions cotées sur le Kospi, le Kosdaq et le Konex pendant six mois.