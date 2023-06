Marchés : personne ne veut rater le rallye de la tech !

(Boursier.com) — La tech et rien d'autre ! Selon la dernière enquête mondiale de Bank of America menée du 2 au 8 juin auprès de 247 gestionnaires de fonds, les investisseurs ne misent que sur le secteur technologique au milieu du buzz autour de l'intelligence artificielle. Être 'long' sur la tech est le pari le plus encombré du moment selon 55% des répondants, la conviction la plus forte depuis 2020.

Pourtant, les gestionnaires de fonds restent largement sous-pondérés sur les actions alors que le sentiment - mesuré par les niveaux de trésorerie, les attentes de croissance économique et l'allocation d'actifs - reste "obstinément bas", écrit le stratège de BofA, Michael Hartnett, dans une note reprise par 'Bloomberg'. L'allocation en actions des investisseurs est tombée sur un plancher de cinq mois. La prudence domine ainsi dans l'enquête de BoA puisque 59% des participants ne pensent pas que la Fed ait fini de resserrer sa politique. C'est un net renversement par rapport au mois précédent, lorsque 61% estimaient que la Réserve fédérale avait procédé à sa dernière hausse de taux.

Autres faits saillants de l'enquête, 19% des personnes interrogées s'attendent à ce que la 'value' surperforme la croissance, tandis que 37% pensent que les grandes capitalisations surperformeront les petites capitalisations au cours des 18 prochains mois.