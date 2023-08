Marchés : Pékin demanderait à certains fonds d'éviter de vendre trop d'actions

(Boursier.com) — Pékin multiplie les mesures pour tenter de restaurer la confiance et de redresser son marché. Après avoir annoncé dimanche une baisse de 50% du droit de timbre sur les opérations boursières domestiques et un assouplissement des règles relatives aux prêts immobiliers résidentiels, les autorités chinoises auraient demandé à certains fonds communs de placement d'éviter de vendre des actions sur une base nette. Les opérateurs boursiers ont envoyé des directives dites de fenêtre à plusieurs grandes sociétés de fonds communs de placement, leur demandant de s'abstenir pendant un jour de vendre plus d'actions onshore que ce qu'elles ont acheté, selon les personnes citées par 'Bloomberg'.

Si l'indice chinois CSI 300 a fini en hausse de 1,17%, il a réduit l'essentiel de ses gains au cours de la séance après avoir pris 5,5% à l'ouverture, démontrant un manque de conviction alors même que les autorités intensifient leurs efforts pour attirer les investisseurs vers l'un des marchés boursiers les moins performants au monde en 2023.