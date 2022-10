Marchés : ne comptez pas sur un rallye de fin d'année

(Boursier.com) — Oubliez le rallye de fin d'année. Les stratèges des grandes banques ont peu d'espoir à court terme pour les actions européennes, la plupart ayant revu à la baisse leurs prévisions pour le Stoxx Europe 600 à la fin 2022. Selon la dernière enquête réalisée par 'Bloomberg', l'indice de référence en Europe devrait boucler 2022 à 406 points, soit très légèrement au-dessus du niveau actuel. En cas de matérialisation de leurs prévisions, l'indice bouclerait 2022 sur une perte d'environ 17%, soit la pire performance depuis la crise financière mondiale. "Un élan plus favorable sur le mix croissance/inflation/politique ou une capitulation des investisseurs seront nécessaires pour avoir un véritable creux du marché baissier à court terme", affirment les stratèges de Goldman Sachs dans une note reprise par l'agence.

Le Stoxx 600 est tombé en marché baissier le mois dernier, les investisseurs s'inquiétant de l'impact de l'envolée de l'inflation et de la hausse des rendements sur les bénéfices des entreprises, les troubles politiques au Royaume-Uni n'arrangeant guère la situation. En mars, les stratèges s'attendaient en moyenne à ce que le Stoxx 600 clôture l'année à peu près stable par rapport à fin 2021. De l'eau a coulé sous les ponts depuis.

"Les perspectives du marché européen seront désastreuses pour la fin de l'année et très probablement pour l'année prochaine", estime Stéphane Ekolo chez TFS Derivatives. "Les vents contraires macroéconomiques sont loin de s'atténuer, les tensions géopolitiques continuent de monter et avec la forte inflation persistante, j'envisage une destruction de la demande qui sera quelque peu mise en évidence par cette saison de résultats et la suivante".

Malgré un bon début de saison des résultats, les équipes de BofA avertissent sur le fait que les perspectives de profits pourraient rapidement se détériorer. "Même après la forte vente de cette année, les actions n'ont pas encore pricé la perte continue de la dynamique de croissance que nous prévoyons au cours des prochains mois", affirme Milla Savova, stratège de BofA, qui voit le Stoxx 600 clôturer à 380, près des plus bas du mois dernier. La spécialiste s'attend à ce que les bénéfices chutent de 20% au cours de 2023, entraînés à la baisse par la pression sur les marges et le ralentissement de la croissance économique. "Nous pensons que la résilience actuelle des bénéfices européens s'avérera insoutenable".