Marchés : Michael Burry ('The Big Short') évoque le spectre du krach de 2008

(Boursier.com) — Michael Burry refait parler de lui ce mercredi. Dans un tweet énigmatique, et rapidement effacé, le célèbre investisseur de "The Big Short", connu pour être l'un des premiers à avoir misé sur l'imminence de la crise des subprimes, affirme : "comme je l'ai dit en 2008, c'est comme regarder un avion s'écraser. Ça fait mal, ce n'est pas drôle, et je ne souris pas".

pic.twitter.com/6VuaYBb0dk

— Michael Burry Archive (@BurryArchive), via Twitter

Si le fondateur de Scion Capital n'a pas davantage détaillé sa pensée, certains observateurs redoutent un nouvel effondrement des marchés financiers alors que le S&P 500 reste sur sept baisses hebdomadaires consécutives, sa plus mauvaise série depuis 2001. Comme le rappelle 'Bloomberg', Michael Burry n'est pas étranger au fait d'attirer l'attention sur Twitter, bien qu'il ait l'habitude de supprimer ses messages. Il y a environ un an, il a averti les traders individuels que la "mère de tous les krachs" était à venir...