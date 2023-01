Marchés : les volumes anormaux à Paris le 26 janvier 2023

(Boursier.com) — Certains dossiers ont été particulièrement travaillés ce 26 janvier à Paris..:

* Boostheat : Les montagnes russes se poursuivent sur le titre. Coeurs sensibles s'abstenir ! Après avoir redonné -81% depuis l'ouverture du marché, le 18 janvier, l'action Boostheat se reprend aujourd'hui de 84,19% dans un volume de 26,62% de capital échangé.

* Algreen : (-10,53% avec 26,15% du capital échangé). Le titre reste travaillé, et recule à nouveau. Les comptes de l'entreprise, publiés hier soir après marché, laissent apparaître un résultat part de groupe de -974 KE au 1er semestre (1,17 ME un an plus tôt), en amélioration de +17%.

* Acheter-Louer.fr : +27,24% avec 24,33% du capital échangé. Sous l'effet de la spéculation, le titre gagne 140% depuis le 1er janvier.

* Vergnet prend finalement +4,96% à 0,72 euro avec 12,79% de capital échangé. Le groupe a annoncé, ce soir après Bourse, le tirage d'une 5e tranche obligataire de 700 kE. Elle est destinée à accélérer l'avancement des projets du groupe, notamment en Micronésie, au Tchad, à Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie...

* Dolfines (8,42% de capital échangé), avec Europlasma (7,43% du capital échangé), et aussi Avenir Telecom (6,94% du capital échangé), et Neolife (6,68% du capital échangé).

* Parmi les plus grosses pointures, Elior décroche de -14,4% avec 2,44% de capital échangé. Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 1,225 MdE sur le 1er trimestre de son exercice 2022-2023, en croissance organique de +11,7% (12,4% attendu), bénéficiant toujours d'un effet de rattrapage Covid (Omicron). La liquidité disponible atteignait 307 ME à fin décembre (399 ME à fin septembre), un niveau "conforme " aux attentes du management. Elior a réitéré ses anticipations pour l'exercice 2022-2023, à savoir : une croissance organique d'au moins 8%, une marge d'Ebita ajusté comprise entre 1,5% et 2%, et des dépenses d'investissement représentant entre 1,5% et 1,7% du chiffre d'affaires. A horizon 2024, les ambitions du groupe demeurent : une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires d'au moins 7% sur les deux prochains exercices ; une marge d'Ebita ajusté d'environ 4% en 2023-2024 ; une croissance organique/ Capex en pourcentage du CA entre 2x et 3x ; et une reprise de la distribution de dividendes au titre de l'exercice 2023-2024.