Marchés : les volumes anormaux à Paris le 25 janvier 2023

(Boursier.com) — Certains dossiers ont été particulièrement travaillés ce 25 janvier à Paris..:

* Algreen (-9,52%) avec 45,78% du capital échangé. Ce soir, les comptes de l'entreprise ont laissé paraître un résultat part de groupe de -974 KE au 1er semestre (1,17 ME un an plus tôt), en amélioration de +17%

* Mastrad (+58,31%) avec 14,52% du capital échangé,

* Avenir Telecom (+10,77%) avec 13,6% du capital échangé,

* Boostheat (-26,1%%) avec 9,85% du capital échangé. La dégringolade se poursuit pour Boostheat qui a récemment effectué un point d'étape sur la procédure en cours. Le titre décroche désormais de 81% depuis l'ouverture du marché, le 18 janvier.

* ePango (+14,56%) avec 6,08% de capital échangé. Désormais au contact des 3 euros, e-Pango gagne 50% sur les deux dernières séances.

* NFL Biosciences (+11,26%) avec 2,59% de capital échangé. La spéculation se poursuit sur le dossier alors que le spécialiste de la recherche de médicaments destinés à lutter contre l'addiction au tabac a annoncé, vendredi dernier, que l'étude clinique de Phase II/III, CESTO II, destinée à évaluer l'efficacité et la sécurité de son traitement NFL-101 en tant que thérapie de sevrage tabagique avance "conformément au calendrier prévu".

* Genomic Vision (-5,13%) avec 2,21% du capital échangé. GV a annoncé, hier, un renforcement de sa direction avec la nomination de Frédéric Hammel au poste de Directeur des Opérations. Claire Fleury, engagée depuis plus de 20 ans dans les Ressources Humaines, prend la direction RH et supervisera les ressources humaines de Genomic Vision.

* Poxel (+2,77%) avec 1,6% du capital échangé. A 1 euro, le dossier revient sur un niveau de 'penny stock'. La Commission européenne vient d'accorder la désignation de médicament orphelin (ODD) au PXL770 et au PXL065 pour le traitement de l'adrénoleucodystrophie (ALD).