Marchés : les plus belles performances de 2021

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que se termine le huitième mois de l'année, le bilan boursier depuis le premier janvier fait la part belle aux biotechs et valeurs médicales qui profitent de la pandémie de coronavirus. Sur le SBF120, DBV Technologies affiche ainsi la meilleure performance avec un gain de plus de 120%. Les investisseurs misent beaucoup sur un éventuel succès du Viaskin, le produit phare de la société destiné à lutter contre les allergies alimentaires. En hausse de près de 95%, Valneva pointe en deuxième position. Le développement d'un vaccin contre le Covid-19 nourrit beaucoup d'espoir dans la communauté financière alors que 100 millions de doses ont déjà été commandées par le gouvernement britannique.

Sartorius Stedim Biotech s'affiche sur la troisième marche du podium avec une hausse de 73%. Le fournisseur de l'industrie biopharmaceutique a relevé à plusieurs reprises ses objectifs annuels alors qu'il bénéficie à plein du développement de vaccins contre le coronavirus. Autre grand gagnant de la crise sanitaire, Eurofins Scientific (+63%). Le groupe est en effet l'un des principaux fournisseurs de tests et de réactifs... Dans un tout autre domaine, Saint-Gobain complète le TOP5 avec une progression d'environ 62%. Le spécialiste des matériaux de construction bénéficie à plein de la reprise de l'activité dans le secteur du bâtiment après le trou d'air de l'an dernier.

Dans un autre registre, Société Générale affiche un gain de 60%. Engagée dans un vaste plan de transformation, la banque rouge et noire a relevé début août ses prévisions pour l'exercice 2021 après avoir renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre, grâce à la reprise de l'activité de banque de détail et à la baisse de ses provisions contre les créances douteuses. Eramet (+52%) surfe sur la hausse du prix des matières premières et profite aussi d'une stricte discipline en matière de coûts et dépenses pour redresser la barre. Eurazeo (+52%) évolue au plus haut alors que la société de capital-investissement voit la valeur de ses actifs grimper en flèche avec la reprise économique. Les actifs sous gestion du groupe ont de plus progressé de 39% (sur 12 mois) au premier semestre, à 25,6 milliards d'euros.

Rendez-vous demain pour les mauvais élèves de l'année.