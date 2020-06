Marchés : les opérations de M&A bientôt de retour ?

(Boursier.com) — Les rumeurs relatives à un intérêt d'AstraZeneca pour Gilead Sciences marquent-elles un nouveau départ pour le marché mondial des fusions-acquisitions ? Alors qu'un rapprochement entre les deux groupes pharmaceutiques déboucherait sur la création d'un mastodonte disposant d'une capitalisation boursière de plus de 230 milliards de dollars, certains observateurs voient en ce potentiel mouvement les prémices à une reprise du M&A.

"Le marché des fusions et acquisitions commence à montrer des signes de reprise", explique par exemple à 'Bloomberg', Anu Aiyengar, co-responsable des fusions et acquisitions au niveau mondial chez JPMorgan Chase&Co. Selon elle, la reprise se ferait "en particulier chez les acquéreurs stratégiques bien capitalisés qui poursuivent des objectifs logiques, ainsi que chez les entreprises qui cherchent à faire des transactions par échange de titres sur des marchés boursiers volatiles".

D'après les données de Bloomberg, le volume de fusions-acquisitions au niveau mondial a presque diminué de moitié cette année. Par ailleurs, plus de 15 milliards de dollars de transactions ont été annulés par consentement mutuel en raison de l'impact du virus sur l'activité des entreprises concernées. "Nous constatons un niveau de dialogue croissant, en particulier autour des fusions, et nous sommes optimistes quant à l'augmentation du volume des fusions et acquisitions", note de son côté Anton Sahazizian, responsable du M&A US au sein de la société de conseil Moelis & Co.

Pour Jim Langston, associé au sein du cabinet d'avocats Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, les secteurs de la santé et de la technologie sont "un terrain particulièrement fertile, car à bien des égards, ils sont sortis renforcés de la crise". Selon ce spécialiste du M&A, "les fusions et acquisitions ont tendance à engendrer des fusions-acquisitions, donc si nous voyons une impression de transformation, je pense que cela incitera d'autres acheteurs à agir".