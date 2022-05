Marchés : les investisseurs vendent tout !

(Boursier.com) — Si ce n'est pas une capitulation, cela y ressemble fortement. Lors de la semaine close le 11 mai, les investisseurs ont délaissé actions, obligations, or et même cash. Selon les données d'EPFR Global reprises par Bank of America, 6,2 milliards de dollars ont quitté les fonds actions, 11,4 Mds$ de flux sortants ont été comptabilisés sur les obligations, 19,7 Mds$ sur les fonds monétaires et l'or a 'perdu' 1,8 Md$.

Les stratèges de la banque affirment ainsi que "l'exode commence", mais la véritable capitulation est que "les investisseurs vendent ce qu'ils aiment", citant les grandes technologies, le capital-investissement et le dollar.

Sur les marchés actions, les marchés émergents ont enregistré leur plus importante sortie depuis juin 2020 (4,4 Mds$) tandis que les sorties de capitaux sur les actions technologiques ont atteint 1,1 Md$, le montant le plus élevé depuis le début de l'année. Au niveau régional, les actions américaines ont enregistré une collecte positive de 93 millions de dollars, une première depuis 5 semaines, pendant que l'Europe essuyait une 13e semaine consécutive de sorties (2,3 Mds$), le Japon enregistrant sur la même période une deuxième semaine de flux positifs (400 M$).