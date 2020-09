Marchés : les investisseurs surestiment les risques autour de l'élection américaine selon Goldman Sachs

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les investisseurs devraient être moins effrayés qu'ils ne le sont actuellement par une éventuelle longue attente avant de connaître les résultats de l'élection présidentielle américaine. "Il semble assez probable qu'il devrait y avoir suffisamment d'informations le soir de l'élection de la part des États qui communiqueront les résultats rapidement pour que le marché puisse évaluer le vainqueur probable", affirment ainsi les spécialistes de Goldman Sachs dans une note reprise par 'Bloobmerg'.

Avec l'attention de nombreux investisseurs qui se tournent vers les élections de novembre comme source de risque, le coût de la couverture contre un résultat contesté ou retardé devient de plus en plus cher. Une mesure sur le marché des actions montre qu'il s'agit d'ailleurs désormais du 'risque événementiel' le plus coûteux jamais enregistré. Parmi les plus grandes craintes des opérateurs, il y a le fait qu'un nombre record de bulletins de vote par correspondance puissent ne pas être comptabilisés avant plusieurs jours.

Les perspectives de croissance incertaines dans le contexte de la pandémie Covid-19 signifient que cette élection devrait être moins décisive pour l'orientation du marché, estime pourtant GS. "Bien que nous reconnaissions qu'un résultat électoral particulièrement incertain pourrait avoir un impact négatif important sur le sentiment de risque, nous pensons que ce résultat est moins probable que ce que ne le price actuellement le marché - et les conversations des clients - semblent le laisser entendre", concluent les équipes de GS.