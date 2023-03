Marchés : les investisseurs se ruent sur le cash comme jamais

(Boursier.com) — Le cash est roi ! Les investisseurs se ruent sur le cash comme jamais depuis le début de la pandémie alors que les craintes d'un ralentissement économique augmentent, selon les stratèges de Bank of America, qui voient les marchés actions et du crédit s'effondrer dans les mois à venir. "Les marchés du crédit et actions sont trop avides de baisses de taux, pas assez craintifs de la récession", affirme l'équipe dirigée par Michael Hartnett dans une note reprise par 'Bloomberg'. Le stratège, qui était correctement baissier tout au long de l'année dernière, a déclaré que les spreads et les actions de qualité supérieure 'subiraient un coup' au cours des trois à six prochains mois.

Les fonds monétaires mondiaux ont enregistré des entrées nettes de près de 143 milliards de dollars, les plus importantes depuis mars 2020, lors de la semaine close mercredi, soit plus de 300 milliards de dollars au cours des quatre dernières semaines, selon les données d'EPFR Global reprises par BoA. Les actifs des fonds monétaires dépassent désormais les 5.100 milliards de dollars, un niveau jamais atteint.

Les très gros flux entrants précédents ont coïncidé avec d'importantes baisses de taux d'intérêt de la Fed en 2008 et 2020, souligne le spécialiste. La Fed est susceptible de réduire les taux de manière très agressive au cours des 12 prochains mois, mais cela ne commencera peut-être qu'après que les chiffres de l'emploi soient devenus négatifs, estime M.Hartnett.

Malgré cette prudence des investisseurs, les fonds actions ont attiré 2,6 Mds$ sur la période : 3 Mds$ ont été déversés sur les fonds actions des marchés émergents, alors que les fonds actions américains ont subi des rachats de 1,7 Md$.