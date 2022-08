Marchés : les investisseurs retrouvent, un peu, le moral

(Boursier.com) — Les investisseurs sont moins pessimistes sur les actions ! L'enquête mensuelle de Bank of America menée auprès de 250 gestionnaires de fonds montre que les attentes en matière de croissance mondiale et de bénéfices ont rebondi par rapport aux plus bas historiques atteints en juillet, tandis que 88% des investisseurs participant à l'enquête s'attendent désormais à une baisse de l'inflation au cours des 12 prochains mois.

L'allocation en actions a également augmenté par rapport aux creux "catastrophiques" atteints en juillet. "Le sentiment reste baissier, mais plus apocalyptiquement baissier, alors que l'espoir grandit que les chocs d'inflation et de taux se termineront dans les prochains trimestres", explique Michael Hartnett, stratège chez BoA.

Les actions américaines se sont redressées depuis la mi-juin après une saison de résultats meilleure que prévu et dans l'espoir qu'un léger ralentissement de l'inflation américaine incitera la Réserve fédérale à réduire son rythme de resserrement monétaire à temps pour éviter une récession. Le Nasdaq 100 est maintenant en hausse de 23% par rapport à son plancher de juin, les actions de croissance sensibles aux taux ayant tiré les indices à la hausse. Les investisseurs prévoient que cette tendance se maintiendra : pour la première fois depuis août 2020, les participants à l'enquête s'attendent à ce que les actions de croissance surperforment les actions 'value' au cours des 12 prochains mois.

Les investisseurs considèrent la persistance d'une inflation élevée comme le plus grand risque extrême, suivi d'une récession mondiale, de banques centrales bellicistes et d'événements de crédit systémiques. En termes relatifs, les investisseurs sont à nouveau surpondérés nets en actions par rapport aux obligations, selon l'enquête de BoA. La part des liquidités dans les portefeuilles est par ailleurs tombée à 5,7%, mais reste bien au-dessus de sa moyenne à long terme de 4,8%. L'indicateur 'bull&bear' personnalisé de la banque reste "max baissier", ce qui est considéré comme un signal contrariant pour un rallye à court terme.

Malgré ce moindre pessimisme, le nombre d'investisseurs s'attendant à une récession mondiale au cours des 12 prochains mois atteint 58%, le niveau le plus élevé depuis mai 2020. En outre, l'enquête montre que les opérateurs s'attendent à ce que la Fed change de cap cette année uniquement si l'indice clé des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) tombe en dessous de 4%, bien en deçà de sa situation actuelle.