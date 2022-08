Marchés : les investisseurs délaissent à nouveau les actions pour les obligations

(Boursier.com) — Les investisseurs sortent à nouveau des fonds actions. Citant les données d'EPFR Global, Bank of America indique que les fonds d'actions mondiales ont essuyé des sorties de 2,6 milliards de dollars au cours de la semaine close le 3 août, après avoir enregistré pour la première fois depuis six semaines des flux positifs sur la séquence hebdomadaire précédente. A l'inverse, les fonds obligataires ont attiré environ 12 milliards de dollars, un montant plus observé depuis novembre dernier. Le stratège de BoA Michael Hartnett réaffirme que le récent rebond des actions est davantage un rallye dans un marché baissier qu'un rebond soutenu. Selon lui, le plancher pour le S&P500 est inférieur à 3.600 points, soit 13% en dessous des niveaux actuels.

Plusieurs spécialistes ont mis en garde contre le sursaut des indices en juillet, estimant que les marchés actions devraient à nouveau chuter jusqu'à ce que les estimations des bénéfices enregistrent des dégradations beaucoup plus fortes.