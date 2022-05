Marchés : les investisseurs continuent à sortir des fonds actions

(Boursier.com) — Les investisseurs ont continué à délaisser les principales classes d'actifs lors de la semaine close le 18 mai. Seuls les actions et les bons du Trésor américains ont enregistré des flux entrants, selon les données d'EPFR Global reprises par Bank of America. 5,2 milliards de dollars ont à nouveau quitté les fonds d'actions sur la période, principalement des rachats de fonds communs de placement, tandis que 12,3 Mds$ de flux sortants ont été comptabilisés sur les obligations (hors Treasuries et dette souveraine). Les investisseurs ont également abandonné les fonds monétaires et l'or.

Parmi les fonds d'actions, les actions américaines ont enregistré une collecte positive de 0,3 Md$, pendant que l'Europe essuyait une 14e semaine consécutive de sorties. Les investisseurs se sont rués sur les grandes capitalisations américaines et les actions de croissance, tout en abandonnant les titres 'value' et les petites capitalisations. Parmi les secteurs, les utilities et l'immobilier ont été plébiscités, tandis que les services financiers, les matériaux et l'énergie ont été abandonnés.