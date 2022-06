Marchés : les investisseurs broient du noir

(Boursier.com) — Les investisseurs broient du noir. L'enquête mensuelle de Bank of America réalisée auprès des gestionnaires de fonds montrent que les craintes des opérateurs concernant la stagflation sont à leur plus haut niveau depuis la crise financière de 2008, tandis que l'optimisme sur la croissance mondiale a atteint son plus bas niveau depuis le début de l'enquête en 1994. Les prévisions de bénéfices mondiaux ont également chuté aux niveaux de 2008, les stratèges de BofA notant que les creux précédents en matière de prévisions de profits se sont produits lors de crises majeures à Wall Street, telles que la faillite de Lehman Brothers et l'éclatement de la bulle Internet.

L'enquête de BofA, réalisée auprès de 266 professionnels gérant 747 milliards de dollars au cours de la semaine clos le 10 juin, s'est terminée avant que les données sur l'inflation américaine de vendredi ne "brisent" les espoirs de voir la Réserve fédérale mettre en pause son cycle agressif de hausse des taux, soulignent les stratégistes dirigés par Michael Hartnett. "Le sentiment de Wall Street est désastreux, mais il n'y a pas de gros creux à attendre sur les actions avant un 'gros sommet' sur les rendements et l'inflation, et ce dernier nécessite un mouvement ultra-hawkish de la Fed en juin et juillet".

Le "risque extrême" le plus élevé pour les actions est une Réserve fédérale plus belliciste que prévu, estiment les investisseurs, devant une récession mondiale. En termes de positionnement, les investisseurs sont 'longs' sur les liquidités, le dollar américain, les matières premières, la santé, les ressources, les actions de haute qualité et 'value', et sont à l'inverse' courts' sur les obligations, les actions européennes et les marchés émergents, la technologie et la consommation.