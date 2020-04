Marchés : les indices de la zone Asie/Pacifique remontent

(Boursier.com) — Les places de la zone Asie-Pacifique remontent ce mardi, malgré un début de semaine en berne à Wall Street hier soir, les indices asiatiques voulant croire à une sortie de crise sanitaire prochaine. La Bourse de Tokyo grimpe de 2,8%, Singapour reprend 2,7%, suivi de Taiwan (2,2%) et de Seoul (+1,9%). Sydney monte de 1,5%, Shanghai s'adjuge +0,9% avec Hong Kong (+0,5%). Les exportations chinoises ont reculé de 6,6% en mars, alors que les importations ont baissé de 0,9%, des chiffres meilleurs que prévu qui reflètent la reprise de production des usines dans le pays, même si la crise du coronavirus semble devoir maintenir les échanges sous pression au cours des prochains mois. Les analystes anticipaient une chute de 14% des exportations le mois dernier après -17,2% en janvier-février. Les analystes prévoyaient également une contraction de 9,5% des importations, après une baisse de 4% au cours des deux premiers mois de l'année. La Chine a enregistré un excédent commercial de 19,9 milliards de dollars (18,18 milliards d'euros) le mois dernier. Sur la période janvier-février, le déficit commercial avait atteint 7,096 milliards de dollars.

Wall Street sur la défensive

Hier soir, malgré l'accord entre pays pétroliers sur une réduction drastique de leur production, les investisseurs sont restés prudents à Wall Street, alors que les opérateurs se montrent sceptiques sur la capacité du secteur pétrolier à rebondir tant que la pandémie de coronavirus pèsera lourdement sur la demande mondiale.

Par ailleurs, la saison des résultats d'entreprises démarre cette semaine à Wall Street, avec notamment les comptes des grandes banques américaines, de quoi inciter à la plus grande prudence. Au-delà des comptes du 1er trimestre, les analystes craignent que les prévisions des entreprises soient très sombres, et qu'elles manquent de visibilité, compte-tenu des incertitudes sur la durée de l'épidémie de Covid-19.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 1,39% à 23.390 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 1,01% à 2.761 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a fini dans le vert, gagnant 0,48% à 8.192 pts. La semaine dernière, les indices américains avaient rebondi de 12,6% pour le DJIA, de 12,1% pour le S&P 500 (sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 1974) et de 10,6% pour le Nasdaq, dans l'espoir d'un ralentissement de la propagation du virus et sous l'effet des plans massifs de soutien monétaire et budgétaire annoncés aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde.

Les marchés obligataires US ont reculé lundi, entraînant une légère tension sur les taux d'intérêts, qui évoluent en sens inverse des cours. Le rendement du T-Bond à 10 ans a gagné lundi soir 4 point de base à 0,76%. En Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance avait reculé de 4 pdb à -0,36% jeudi soir avant le long week-end de Pâques. Sur le marché des changes, l'euro revient à 1,0935$ ce matin.

Accord entre l'Opep+ et les Etats-Unis sur des baisses de production

Sur les marché pétroliers, les cours ont réagi avec une forte volatilité à l'annonce dimanche soir d'un accord qualifié d'"historique" entre l'Opep et d'autres pays producteurs, dont la Russie, les Etats-Unis et la Canada, pour réduire la production mondiale. Ce mardi matin, le Brent de mer du Nord pointe à 31,95$.

L'accord conclu dimanche soir stipule que l'Opep+ va réduire sa production de 9,7 millions de barils par jour par rapport à son niveau de production d'octobre 2018. Par ailleurs, trois autres pays, les Etats-Unis, le Brésil et la Canada, vont contribuer à l'effort pour 3,7 mbj supplémentaires.

Mais dans la mesure où la production actuelle de l'Opep+ est supérieure à celle à la date de référence d'octobre 2018, c'est un total de 14,5 Mbj (par rapport aux niveaux de production de début avril) qui seront retirés du marché par l'Opep+, selon des sources proches des négociations. Ainsi,ce sont près de 20 millions de barils qui devraient sortir du marché pendant les mois de mai et juin, ce qui correspond à environ 20% de la demande mondiale avant la pandémie de Covid-19.

Il reste que les experts doutent encore de l'efficacité de l'accord, notamment parce que la demande mondiale a chuté encore davantage, de l'ordre de 30% à 35% en raison des mesures de confinements prises pour freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le monde.

Les analystes dans le brouillard

Sur le plan sanitaire, les marchés restent focalisés sur les signes d'un ralentissement de la progression de la pandémie, qui se confirment dans plusieurs pays d'Europe (Espagne, Italie, France) ainsi qu'à New York, épicentre de la maladie aux Etats-Unis, où le nombre de morts quotidien est en léger recul.

Sur le front des résultats d'entreprises, les investisseurs se préparent au pire pour les comptes du 1er trimestre, et surtout pour les prévisions sur le 2e trimestre en cours. Au-delà, le manque de visibilité à conduit de très nombreuses entreprises à suspendre leurs prévisions, laissant les marchés dans le noir. Bon nombre d'analystes ont fait une croix que les comptes de 2020 et travaillent à des scénarios de rebond des bénéfices en 2021.

23 valeurs de l'indice S&P 500 publieront leurs comptes cette semaine, dont les grandes banques américaines : JP Morgan Chase et Wells Fargo mardi, Citigroup, Bank of America et Goldman Sachs mercredi, Bank of New York Mellon jeudi et State Street vendredi. Parmi les autres entreprises attendues figurent le géant de la santé Johnson & Johnson, mardi, l'assureur santé UnitedHealth Group mercredi et le groupe parapétrolier Schlumberger vendredi...