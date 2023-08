Marchés : les gestionnaires de fonds très optimistes

(Boursier.com) — Malgré les craintes de récession et les appels à la prudence de nombreux spécialistes, les investisseurs restent fortement positionnés sur les actions. La dernière enquête mondiale menée par Bank of America auprès de 211 gestionnaires de fonds montre que seuls 11% des opérateurs 'sous-pondèrent' les actions, soit la portion la plus faible depuis avril 2022. A l'inverse, ils n'ont pas autant 'surpondéré' le secteur de la tech depuis décembre 2021.

Les gestionnaires de fonds n'ont par ailleurs plus été aussi optimistes depuis février 2022, trois sur quatre s'attendant à un atterrissage en douceur voire à aucun retournement de l'économie. Quatre participants sur 10 disent ainsi que la récession est "peu probable", tandis que l'optimisme en matière de bénéfices est au plus haut depuis février 2022. La politique budgétaire américaine est aussi stimulante aujourd'hui qu'au pic de la pandémie de Covid, mais les attentes de baisse des taux sont désormais les plus élevées depuis novembre 2008, selon le stratège de BoA, Michael Hartnett.

Les risques extrêmes les plus importants vus par les investisseurs sont une inflation élevée et des banques centrales constamment bellicistes, devant la détérioration de la géopolitique, une crise du crédit bancaire et une récession mondiale, un événement de crédit systémique et une bulle IA/tech.