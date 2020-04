Marchés : les cours du pétrole rechutent malgré les annonces de l'OPEP+

Marchés : les cours du pétrole rechutent malgré les annonces de l'OPEP+









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les places de la zone Asie-Pacifique tournent au ralenti en ce vendredi saint, plusieurs marchés étant fermés comme la Bourse de Tokyo, Singapour, Bombay, Hong Kong ou Sydney. Parmi les places ouvertes, Shanghai recule de 0,95%, Taiwan progresse de 0,4% et Seoul remonte de 1,3%. L'événement du jour c'est la rechute violente des cours du pétrole de plus de 11% sur le WTI à 23,20$ et de 5% sur le Brent à 32$.

L'accord intervenu hier soir entre les pays producteurs de pétrole a déçu les attentes des opérateurs. L'OPEP+, qui rassemble les membres de l'OPEP, la Russie et une dizaine d'autres pays, soit environ la moitié de l'offre mondiale de pétrole, a ainsi trouvé un terrain d'entente pour réduire la production de 10 mbj pendant deux mois, à l'exception notable du Mexique, qui a posé ses propres conditions. Or, 10 millions de barils par jour, cela correspond à 10% de la consommation mondiale avant la pandémie, autant dire que cela reste très loin du compte, puisqu'il faudrait une réduction d'une trentaine de millions de barils pour compenser la chute de la demande mondiale de brut depuis le déclenchement de la crise sanitaire, estiment les experts.

Sur le papier, l'Arabie saoudite et la Russie doivent faire le plus gros effort en réduisant chacun leur production de plus de 2,5 millions de barils par jour. L'OPEP+ compte aussi sur un geste des pays qui ne font pas partie de l'alliance, en particulier les Etats-Unis et le Canada. Après une flambée en début de séance hier, les cours ont donc lourdement rechuté. Rappelons que les marchés ont été laminés ces dernières semaines par la guerre des prix déclenchée en mars par l'Arabie saoudite et la Russie, et par la crise du Covid-19, qui a entraîné un plongeon de la demande mondiale de brut estimé à 30%. Une nouvelle réunion doit se tenir ce vendredi impliquant des producteurs membres du G20, dont les Etats-Unis...

Wall Street, comme Donald Trump, veut y croire

En attendant, l'indice Dow Jones a gagné hier soir 1,22% à 23.719 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 1,45% à 2.789 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a gagné 0,77% à 8.153 pts. Les marchés américains resteront aussi fermés ce vendredi pour le week-end de Pâques, tout comme la plupart des places européennes.

Sur la semaine écoulée, les indices américains ont rebondi de 12,6% pour le DJIA, de 12% pour le S&P 500 et de 10,6% pour le Nasdaq, dans l'espoir d'un ralentissement de la propagation du virus et sous l'effet des plans massifs de soutien monétaire et budgétaire. Les indices US ont désormais repris plus de 20% par rapport à leurs plus bas niveaux du 23 mars dernier.

La Fed en renfort

La Réserve fédérale américaine a une nouvelle fois frappé fort jeudi, en annonçant un nouveau train de mesures de soutien à l'activité, prévoyant l'octroi de quelque 2.300 milliards de dollars de prêts additionnels aux ménages et aux entreprises.

Le plan se décline en 600 Mds$ de prêts en faveur des PME qui seront accordés par les banques commerciales, puis rachetés à 95% par la Fed (la banque émettrice ne conservant que 5% de l'encours). La Fed prévoit également d'acheter pour 500 Mds$ de prêts court terme émis par les Etats, les comtés et les municipalités. Les autres 1.200 Mds$ seront consacrés à des rachats de prêts adossés à des obligations émises par des entreprises ou de prêts hypothécaires...

Dans une visioconférence, le président de la Fed Jerome Powell s'est montré confiant dans la capacité de l'économie américaine de surmonter la crise du coronavirus... Il a estimé que les Etats-Unis devraient connaître une "robuste reprise" lorsque l'épidémie sera maîtrisée. "A la Fed, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider l'économie à traverser ces temps difficiles", a-t-il indiqué dans un discours préparé pour une intervention en ligne à la Brookings Institution.

Jerome Powell a assuré que la Fed continuera à utiliser ses pouvoirs avec force, proactivité et agressivité, "jusqu'à ce que nous soyons convaincus que nous sommes fermement sur la voie du rétablissement" ! Pour le leader de la Fed, l'inflation trop élevée n'est quant à elle actuellement pas une préoccupation de premier ordre.

Encore 6,6 millions de demandeurs d'emploi supplémentaires aux USA

Sur le plan sanitaire, la pandémie continue de s'étendre aux Etats-Unis, où le nombre de morts a augmenté deux fois de suite d'environ 2.000 par jour. Jeudi soir, plus de 450.000 cas de Covid-19 étaient détectés aux Etats-Unis et le nombre de morts a dépassé 16.000. Près de 25.000 personnes ont été déclarées guéries. Dans le monde, le nombre de personnes affectées par Covid-19 est désormais de l'ordre de 1,58 million et le nombre de morts frôle les 95.000.

Les données statistiques continuent de témoigner du coup d'arrêt brutal porté à l'économie américaine par les mesures de restriction prises pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ainsi, pour la semaine close au 4 avril, les inscriptions au chômage sont ressorties à 6,606 millions, après 6,867 millions une semaine plus tôt. Les nouvelles inscriptions restent donc proches du niveau record atteint la semaine passée. Le consensus 'Bloomberg' était positionné à 5,5 millions.

Avant que le coronavirus ne mette à l'arrêt la majeure partie de l'économie américaine, le précédent record datait de 1982 avec 695.000 demandes, soit environ dix fois moins que le niveau de la semaine passée !

Par ailleurs, l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan est tombé à 71 en avril contre 89,1 en mars et alors que le consensus tablait sur un niveau de 75. Le moral des Américains est désormais retombé au plus bas depuis 2011. La composante de perception de la situation actuelle a plongé à 72,4 contre 103,7 le mois dernier. Le sous-indice présentant les perspectives est quant à lui descendu à 70, contre 79,7 en mars.

L'Europe accorde (enfin) ses violons !

Sur le marché des devises, l'euro rebondit à 1,0945$ ce vendredi matin, alors que les ministres des Finances de la zone euro ont enfin trouvé un accord la nuit dernière sur un plan de relance commun de 540 milliards d'euros pour surmonter la crise du Covid-19 après plusieurs semaines de bras de fer.

L'Allemagne, de même que la France, a tapé du poing sur la table pour mettre fin à l'opposition des Pays-Bas sur l'accès aux lignes de crédit du Mécanisme européen de stabilité (MES), tandis que l'Italie a reçu l'assurance que l'Union ferait preuve de solidarité...

L'accord ne mentionne pas cependant les fameux "coronabonds", obligations mutualisées qui permettraient de financer une relance de l'activité économique par de la dette commune, mesure à laquelle l'Italie, la France et l'Espagne étaient favorables mais qui se heurte à une fin de non recevoir de la part de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Finlande et de l'Autriche. Il est toutefois stipulé dans l'accord final qu'il appartient aux chefs d'Etat et de gouvernement européens de décider si des "instruments financiers novateurs" doivent être utilisés.

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est réjoui de ce "deal", en déclarant que l'Europe avait conclu "le plus important plan économique de son histoire" (...) "Tout le monde avait en tête que c'était soit un accord soit le risque d'une dislocation européenne", a-t-il souligné lors d'une téléconférence. "C'est un plan efficace, c'est un plan massif", a-t-il poursuivi.