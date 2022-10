Marchés : les actions attirent, mais il est trop tôt pour un pivot de la Fed, avertit Bank of America

(Boursier.com) — Les fonds actions enregistrent toujours des flux entrants très importants mais le rebond des marchés semble peu durable alors que la Réserve fédérale reste fermement engagée dans son combat contre l'inflation, selon les stratèges de Bank of America. Selon les données d'EPFR Global reprises par la banque, les fonds actions mondiaux ont enregistré environ 23 milliards de dollars d'entrées au cours de la semaine close le 26 octobre, le montant le plus élevé depuis mars. Aux États-Unis, les actions ont attiré 21,4 milliards de dollars.

Pourtant, il est trop tôt pour un pivot de la politique de la Fed "sans un effondrement soudain de l'inflation et du marché de l'emploi", affirment les stratèges de BoA. La Banque centrale ne commence normalement à baisse ses taux que lorsque le taux de chômage dépasse 5,5%, contre un taux actuel de 3,5%, précisent les experts.

Le S&P 500 devrait connaître une deuxième semaine de gains alors que les traders analysent minutieusement les publications de résultats des entreprises et les données économiques : un rapport a montré que l'économie américaine avait rebondi après deux trimestres de contraction, en partie grâce à la résilience des consommateurs et des sociétés. Le rallye n'est qu'un "bear hug", selon les stratèges, qui voient le S&P 500 étendre ses gains jusqu'au niveau des 4.000 points - soit une hausse d'environ 5% par rapport à la dernière clôture - avant de reculer à nouveau et de tomber sur un creux au premier trimestre de l'année prochaine.

En outre, le marché obligataire "passe désormais de l'inflation à la récession". Or, "le trading en période de récession est toujours 'long' obligations, 'short' actions".