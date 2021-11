Marchés : le S&P500 'is on fire'

(Boursier.com) — Du jamais vu depuis plus de 30 ans! Le S&P500, qui évolue au plus haut historique, comme nombre de grands indices mondiaux, est dans une forme étincelante. L'indice large américain a progressé 16 fois au cours des 18 dernières séances, sa meilleure performance depuis 1990, et reste sur cinq semaines de gains consécutifs. En hausse de plus de 25% depuis le premier janvier, le S&P500 a quasiment rattrapé son retard sur le CAC40 en 2021 (+26%).