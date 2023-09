Marchés : le risque de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps menace (BoA)

(Boursier.com) — La menace croissante de taux d'intérêt restant plus élevés pendant plus longtemps est susceptible de nuire aux perspectives d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine et de provoquer une liquidation des actions au cours des deux prochains mois, selon les stratèges de Bank of America cités par 'Bloomberg'. La probabilité d'un 'soft landing' est "d'environ 20%", mais les rendements obligataires, le pétrole, et le dollar élevés, ainsi que le resserrement des conditions financières, "restent le risque de septembre-octobre", selon les stratèges de BoA dirigés par Michael Hartnett.

Les équipes de la banque voient le risque que la récession et l'augmentation du chômage entraînent une hausse - plutôt qu'une baisse - des rendements des obligations d'État à long terme, alors que les marchés ignorent la panique liée à la politique budgétaire et que les politiciens dépensent pour éviter les troubles sociaux et politiques.

"Les rendements atteindront alors des niveaux épouvantables", provoquant un "atterrissage long et brutal", selon Michael Hartnett. "Nous profiterons de tout rebond des actifs à risque dans les mois à venir pour adopter une position défensive et nous positionner en vue d'un atterrissage brutal".

La hausse des rendements obligataires rend également les actions peu attrayantes, le rendement des bénéfices du S&P 500 d'environ 4,6% offrant un retour inférieur à celui des bons du Trésor à trois mois de 5,5%. Cet écart négatif de -0,9 points de pourcentage est le plus faible depuis 2000. Selon le spécialiste, lorsque cet écart de taux devient négatif, cela ouvre la voie à périodes "moins bonnes" pour les actifs à risque.

Dans ce contexte, les flux vers les fonds monétaires ont atteint 68,4 milliards de dollars la semaine passée, le niveau le plus élevé depuis près de deux mois. Depuis le début de l'année, les liquidités ont déjà attiré 1.000 milliards de dollars d'actifs, selon les données d'EPFR reprises par BoA. A l'inverse, et signe d'une certaine tension sur les marchés, les fonds dédiés à la tech ont enregistré leurs premiers flux sortants depuis onze semaines.